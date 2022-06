Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Pshycotic Beats – Breathe

(enlace a la noticia)

Ginebras – Alex Turner

(enlace a la noticia)

Kakkmaddafakka – Storm

(enlace a la noticia)

Olimpia con Igor Paskual – Manicomio universal

(enlace a la noticia)

Roosevelt feat. Nile Rogers – Passion

(enlace a la noticia)

M.I.A. – The one

(enlace a la noticia)

Zola Jesus – The fall

(enlace a la noticia)

Jungle – Good times / Problemz

(enlace a la noticia)

Hologramma – BCN-MAD feat. Rapas

(enlace a la noticia)

Marta Movidas – Mi fábrica de baile

(enlace a la noticia)

Beth Orton – Weather alive

(enlace a la noticia)

Will Butler – A stranger’s house / Nearer to thee

(enlace a la noticia)

Sigmund Wilder – El fantasma de Syd Barrett (Sean Beavan remix)

(enlace a la noticia)

Llorente – La guerra de los mundos

(enlace a la noticia)

She & Him – Wouldn’t it be nice

(enlace a la noticia)

Airbag – Finales alternativos

(enlace a la noticia)

Nation of Language – Androgynous

(enlace a la noticia)

Yeah Yeah Yeahs – Spitting off the edge of the world ft. Perfume Genius

(enlace a la noticia)

Cat Power – You got the silver

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

L’Hereu Escampa – Perafita

L’Hereu Escampa, o lo que es lo mismo, Carles y Guillem, lanzarán el próximo mes de julio su tercer disco, Futur Ancestral. Un disco editado por Hidden Track Records y Beauty Fool Records que nos anticipan esta semana con el sencillo “Perafita”. El vídeo, dirigido por Daniel López, muestra esa atmósfera de amistad y de reencuentro con la vida que será central en este nuevo álbum del dúo.

Lola Marsh – Love me on the phone

El dúo israelí Lola Marsh ha estrenado esta semana un nuevo single, “Love Me On The Phone”. Se trata de una canción de pop sintético y épico inspirado en todas las relaciones amorosas que pasaron a ser a distancia durante los confinamientos por la pandemia. Un puente entre géneros que suena emotivo, evocador e hipnótico.

Nunatak – Verte tan bien

La banda de Cartagena Nunatak ha publicado esta semana el sencillo “Verte tan bien”, un tema fresco y ácido producido por Paco Loco. El grupo explora nuevos terrenos en esta nueva canción, mezclando sin complejos y de manera desenfadada sonidos caribeños con pop, todo ello mientras nos invitan a reflexionar sobre nuestra obsesión por aparentar una vida perfecta en las redes sociales.

Javi Tejero – Cabaña en el bosque

El músico y compositor granadino Javi Tejero vuelve con “Cabaña en el Bosque”, una canción luminosa en la que reflexiona sobre la paternidad en tiempos inciertos. Este nuevo sencillo llega dos años después de su último disco, Pontiac- Springfield (2020), en el que profundizaba en los sonidos de raíz norteamericana. Javi Tejero está ultimando los detalles del que será su próximo disco con este tema con Carlos Díaz a los mandos y músicos experimentados de la escena granadina.

La URSS – Más allá del futuro

El grupo andaluz La URSS publicará próximamente su quinto álbum, titulado de forma enigmática y simple como +. Un disco que publicará Humo Internacional y del que la banda ya nos mostró hace unas semanas un primer adelanto, “Armonía”. Esta semana le ha llegado el turno a “Más allá del futuro”, una canción que expresa a la vez rabia, nostalgia y un hilo de esperanza.

The Boys With The Perpetual Nervousness – Turning red

El grupo hispano-escocés The Boys With The Perpetual Nervousness publicarán a finales del verano su nuevo disco, The Third Wave Of… Como segundo sencillo de adelanto han publicado hace unos días “Turning red”, una deliciosa pieza de jangle pop con delicadas aportaciones de pedal steel y piano.