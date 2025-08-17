Las canciones de la semana
Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.
Maximiliano Calvo – Años 70
Saint Etienne – Take me to the pilot
Wolf Alice – White horses
Deftones – Milk of the madonna
Of Monsters of Men – Ordinary creature
Sorry – Echoes
Avalon Emerson ft. Moby – E after next
Shame – Spartak
Chrissie Hynde – Always on my mind (feat. Rufus Wainwright)
OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA
Molly Grace – WYKYK
La norteamericana Molly Grace regresa con todo un hit impregnado del sonido Motown con el que creció su autora. La canción se titula «WYKYK» y es tan dramática y conmovedora como bailable. Según Molly, «captura completamente la sensación de dejarte caer libremente de nuevo después de una ruptura«.
Ocie Elliott – Down by the water
El dúo canadiense Ocie Elliott ha publicado esta semana un sencillo titulado «Down by the water». Se trata de una pequeña y delicada pieza de folk-country acústico que trata sobre el hermoso caos que supone amar a alguien. Su letra nos recuerda lo difícil y valiente que es muchas veces apostar por el amor, y cómo seguimos haciéndolo no solo a pesar de las dinámicas desafiantes, sino precisamente por ellas.
¡LO QUE HAY QUE OÍR!
Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.