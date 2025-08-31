Como cada domingo, incluso en agosto, repasamos en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Soulwax – New Earth time

The Pretty Reckless – For I am death

The Cribs – Summer seizures

Wednesday – Bitter everyday

Austra – Math equation

Vangoura, Triángulo de Amor Bizarro – Seguidores

Bum Motion Club – La grieta (una casa)

Tigre y Diamante & Srta. Trueno Negro – Amanecer en la playa

La Paloma – Elegante

Oliver Sim – Obsession

Spoon – Chateau Blues / Guess I’m falling in love

Bright Eyes – Dyslexic palindrome (feat. Hurray for the Riff Raff)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Apartamentos Acapulco – Quien tiene pena no entiende

Apartamentos Acapulco nos sorprende con un tema distinto a lo que nos tienen acostumbrado. «Quien tiene pena no entiende» es una especie de bolero acústico y sencillo con protagonismo de una letra íntima y conmovedora.

Paula Mattheus – Autotune

Paula Mattheus presentó esta semana «Autotune», una canción folk producida por Juan Guevara. El tema se adentra en las grietas de un mundo que parece desmoronarse bajo la superficie, reflexionando sobre la alienación, la superficialidad y la necesidad de autenticidad en un entorno hostil.

ATK Epop y Mara Vélez – ¿Quién es?

El productor ATK Epop vuelve a colaborar con la cantante malagueña Mara Vélez en su nuevo sencillo, «Quién es?». Una delicada pieza de flamenco chill que mezcla sensibilidad lírica, producción minimalista y una emotiva interpretación vocal de Mara Vélez con el acompañamiento de la guitarra de Davi Sanz.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.