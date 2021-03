Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Evripidis and his Tragedies – Nos volvimos a encontrar

Caribou – Home (Toro y Moi remix)

Gary Louris – New normal

Jimena Amarillo – Cafeliko

Lambchop – A chef’s kiss

Ramon Aragall – Yo te entiendo

Los Estanques – Soy español pero tengo un Kebab

Chucho – La ambulancia y el dolor

Inhaler – Cheer up baby

The Parrots feat. C. Tangana – Maldito

Teenage Fanclub – The Sun won’t shine on me

Lea Leone – Oxígeno

Conde – España es una casa con mil habitaciones

Delaporte y Belako – El volcán

Julia Stone – Fire in me

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Och8 Vientos – Ya no pienso

Och8 Vientos es una veterana banda onubense que en unos días publicará su cuarto álbum, Días y Lunas. Será su cuatro trabajo en quince años de trayectoria artística en la que han buscado hermanar la música anglosajona con los sonidos de su tierra. Como adelanto, han presentado esta semana “Ya no pienso”, una canción que combina los sonidos de los 70 con las armonías del Brit Pop. Un tema visceral y cargado de dobles sentidos que llega acompañado de un vídeo igual de sorprendente.

Carmen Boza – Suave

Carmen Boza es una cantante gaditana, guitarrista, compositora y productora de todas sus canciones. Su último álbum hasta la fecha se llama La Caja Negra, un disco del que en su momento te hablamos en Muzikalia. Mientras intenta seguir presentando aquellas canciones en directo, está ya trabajando en otras nuevas de las que de momento nos ha desvelado este tema, “Suave”, que ha visto la luz esta misma semana. Una reflexión sobre la fugacidad y la relatividad del tiempo, el ser y la soledad, en la que Carmen ha apostado por el formato trío eléctrico junto a Daniel Ballesteros (batería y percusiones) y Estefanía Gómez (bajo).

TSODE – Inside

TSODE es el proyecto artístico del compositor andaluz Jesús Valenzuela, uno de los máximos representantes del sonido New Age en nuestro país. De él te hemos hablado ya en varias ocasiones en Muzikalia, la última hace pocas semanas con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Six. Hoy le hemos incluido en nuestra lista de las canciones de la semana con una pieza llamada “Inside” en la que colabora la cantante Airyn cuyo vídeo acaba de publicar.

Sprays – Te veré a las diez

Sprays era un trío clásico de power pop formado en los años 80 por los hermanos Guillermo y Jose Antonio “Tony” Rodríguez (guitarra y bajo-voz respectivamente) junto a Juan Antonio Rodríguez “Rodri” como baterista. Próximamente se lanzará un disco, al parecer con algunos temas inéditos, que fue grabado en los antiguos estudios Tramontana de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y producido por el valenciano Antonio José “Toni Pep” Rodriguez Sellés en la primera parte de los años 80. Tiempos Modernos constará de una veintena de canciones grabadas en estudio y algunas que la banda ha querido recuperar de sus directos. Además pronto se reeditará su primer single, “Estás cansado / Te veré a las diez” (1982, Flor y Nata Records). “Te veré la diez” es justamente el tema elegido como adelanto.

La Chica – Agua

Hace poco te hablamos en Muzikalia de La Chica, Sophie Fustec, una artista nacida en París de madre venezolana y padre francés. Entonces te presentábamos “La loba”, un sencillo con el que adelantaba su nuevo álbum, del mismo título, inspirado por una tragedia familiar sufrida el pasado verano. El disco vio la luz el pasado mes de diciembre y en él se encuentra este tema llamado “Agua” que, desde esta semana, cuenta con un bonito vídeo realizado por la propia artista junto a Pablo Cobo.

Yorch – Interior exterior

Yorch es el seudónimo musical de Jorge Naranjo, músico, guionista, cineasta y realizador de video clips. De él te hablamos hace tiempo en nuestra sección 7 Minutos al Día con motivo del lanzamiento de su álbum Cosas Preciosas y Relojes Económicos. Ahora vuelve con una nueva canción, “Interior exterior” (Lunar Discos), en la que colaboran Miguel Rivera (Maga), Dani Llamas, Álvaro Suite, Juano Azagra y Pilar Angulo (All La Glory), Chencho Fernández, Chío Abbad (Borneo) y Ana Chufa. Se trata de un tema vital y optimista en el que se expresa el deseo de volver a nuestra vida anterior a la pandemia.

We Are Mono – La misma gente

Los barceloneses We Are Mono han publicado esta semana un nuevo sencillo, “La misma gente”, perteneciente a su nuevo disco, A Punto de Estallar, cuya fecha de publicación está prevista para el próximo mes de junio. La banda formada formada por Óscar Moon, Àlex Gutierrez, Jonah A. Luke, Edwin Cruz, Ricard Monné y Leo Alcaraz cuenta con una prolongada trayectoria que se remonta a 2002. En su música melódica y contagiosa muestran influencias de bandas como Suede, Arctic Monkeys, The Horrors, Interpol, Happy Mondays, Kasabian o el mismísimo David Bowie. El vídeo (guion, montaje y dirección) es obra de Jorge Rodríguez.