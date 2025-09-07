Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Don Broco – Hype man

(enlace a la noticia)

Apartamentos Acapulco – Quien tiene pena no entiende

(enlace a la noticia)

Alabama Shakes – Another life

(enlace a la noticia)

Salvana – Metamorfina

(enlace a la noticia)

The Divine Comedy – Invisible thread

(enlace a la noticia)

Miles Kane – I pray

(enlace a la noticia)

Lagartija Nick – El signo de los tiempos (en directo)

(enlace a la noticia)

Orina – Moreno albañil

(enlace a la noticia)

Tame Impala – Loser

(enlace a la noticia)

Nine Inch Nails – As alive as you need me to be

(enlace a la noticia)

La M.O.D.A., Repion – No te necesito para ser feliz

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Alberto & García – Tonada del bosque

Alberto & García han publicado esta semana «Tonada del Bosque», cuarto y último adelanto de su próximo disco, Barro, que verá la luz el 26 de septiembre. En este nuevo sencillo colaboran la artista argentina Guada y el percusionista, también argentino, Martín Bruhn. Este último ha participado en la grabación del nuevo álbum. «Tonada del bosque» nos muestra la faceta más «latina» del grupo, con elementos de la música andina combinados con los sonidos e instrumentos propios del pop.

Marta Tchai – Mi deserción

Marta Tchai ha estrenado hace unos días el vídeo de «Mi deserción», una de las canciones incluidas en su último álbum, Memoria Infinita. Un disco que fusiona pop y electrónica, destacando por sus letras íntimas y poéticas, que la cantante presentará por primera vez en un concierto especial que se celebrará en la Sala El Sol de Madrid el próximo jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas. Entradas en este enlace.

Yarea – Las cosas que pasan por mi cabeza

La joven cantante Yarea, que publicó su segundo álbum a finales de 2024, regresa con un nuevo sencillo. La canción se titula «Las cosas que pasan por mi cabeza» y refleja la contradicción de estar pasando por momentos felices y, al mismo tiempo, sufrir por miedo a perder esas cosas que nos hacen disfrutar de la vida. Con su nuevo sencillo Yarea vuelve a sus orígenes más acústicos y folk.

Oblique – Moon child

El dúo Oblique ha publicado esta semana el vídeo de «Moon child», su último sencillo. «Moon Child» es una canción que celebra la autenticidad y la libertad de ser uno mismo en un mundo a menudo lleno de sombras. Un mensaje de liberación y esperanza reforzado por un vídeo onírico y repleto de simbolismo que ha sido realizado con la colaboración del artista multimedia Garbi KW.

Linze – Náufragos

El grupo madrileño Linze, que publicó su último disco en 2023, regresa con una nueva imagen y nuevo sonido. Tras lanzar «Derecho constitucional», el single más experimental de su trayectoria, regresan a su faceta más pop con esta nostálgica y pegadiza canción titulada «Náufragos». Con su nuevo tema la banda cuestiona los principios de una generación joven sometida a una constante presión, eternas comparaciones y bombardeo infinito de información.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.