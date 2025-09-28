<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Hidrogenesse – A la muerte

(enlace a la noticia)

Bar Italia – Rooster

(enlace a la noticia)

White Lies – Keep up

(enlace a la noticia)

Estrella Fugaz – Vulcana

(enlace a la noticia)

María Rodés ft. La Bien Querida – El parque

(enlace a la noticia)

Javier Corcobado – Ansiedad del tiempo

(enlace a la noticia)

The Clientele – House on fire

(enlace a la noticia)

Damare! – Loco

(enlace a la noticia)

Kit Sebastian – Certain things you can’t explain (I’ll just let myself go)

(enlace a la noticia)

Florence + The Machine – One of the greats

(enlace a la noticia)

Karavana, Triángulo de Amor Bizarro – Baila Sumeria

(enlace a la noticia)

Nadadora – 1997

(enlace a la noticia)

Bruce Springsteen – Open all night (Live at Count Basie Theatre)

(enlace a la noticia)

Miles Kane – Without you

(enlace a la noticia)

Tame Impala – Dracula

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tardor – Hi havia una ciutat

El grupo valenciano Tardor ha regresado, tras cinco años sin publicar material nuevo, con un sencillo titulado «Hi havia una ciutat». Una canción que es también un lamento por la pérdida de identidad de la capital valenciana, aunque totalmente extrapolable a muchas otras ciudades. Está previsto que el grupo publique un nuevo álbum a principios de 2026.

Bravo Lahoz – La tensión irresoluble

Tras dos años de silencio desde que publicó su segundo álbum, del que te hablamos en Muzikalia, Bravo Lahoz regresa con una nueva canción, «La tensión irresoluble». Un tema producido por Juan A. Salinas que da a entender una evolución en su sonido que lo acerca a la órbita del ambient, lo-fi y el post-punk. Se trata del adelanto principal de su próximo EP, La tensión irresoluble (de nuestros días), cuyo lanzamiento está previsto para el martes 21 de octubre.

Supertennis – Si no lo publicas no lo vives

Supertennis es un grupo extremeño con más de una década de trayectoria y varios álbumes publicados. En los próximos meses lanzarán un EP del que esta semana nos han avanzado «Si no lo publicas no lo vives», una canción sobre la dependencia de las redes sociales y las falsas necesidades que nos generan. Mezclado y masterizado por Guille Mostaza, el nuevo tema de Supertennis llega acompañado de un vídeo dirigido por Abel Moreno.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.