Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Ilegales con David Martín – Juventud, egolatría

Kurt Vile – Like exploding stones

Placebo – Happy birthday in the sky

Pshycotic Beats – Hammering Noises

Miranda! – El arte de recuperarte

Corizonas y Depedro – Ilumíname

Florence + the Machine – Heaven is Here

Isabel Marco – La chica que pudo correr

Spiritualized – The mainline song

Father John Misty – Goodbye Mr. Blue

Destroyer – June

Serch – Only connection

Pavement – Harness your hopes

Suzanna & Green Valley – Más como tú

Ina Shai – Oh my God (Adele cover)

The Black Keys – Wild child

Amaia – Bienvenidos al show

Belako – Tie me up (Hinds remix)

Belle and Sebastian – If they’re shooting at you

Florence + The Machine – My love

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Amatria – Techno manchego (asiejque)

Amatria vuelve con fuerza y lo hace con una canción de curioso título, “Techno Manchego (asiejque)”, que reivindica el poder de los orígenes fusionando con maestría música techno y tradición manchega. Dos realidades que parecen lejanas hasta que pasan por las manos de Amatria en este sencillo que ha sido editado por Vanana Records.

The Wave Pictures – Never let you down

The Wave Pictures han publicado esta semana un nuevo sencillo, “Never Let You Down”, ya disponible en todas las plataformas. Se trata de un adelanto del próximo trabajo de la banda inglesa, que lanzará su nuevo doble álbum, When The Purple Emperor Spreads His Wings, el próximo 20 de mayo, a través del sello discográfico Moshi Moshi.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants – In the dark

Después de triunfar en todo el mundo con su anterior colaboración, “Hypnotized”, Purple Disco Machine y Sophie and the Giants vuelven a unir sus fuerzas en este nuevo sencillo, publicado esta semana, titulado “In the dark”. La fórmula es similar: una producción funk como acompañamiento perfecto al trabajo melódico y vocal de Sophie para dar como resultado otro pelotazo disco-pop.

Niños Mutantes – No has venido a sufrir

El grupo granadino Niños Mutantes vuelven con un single luminoso y cargado de optimismo, “No Has Venido a Sufrir”. Con la colaboración de Angel Luján y Alonso Díaz, la banda logra un sonido pulido que se combina el postpunk ochentero con ciertos sonidos más actuales, propios del indie pop más elegante y sofisticado.

Moderat – Easy prey

Moderat han presentado esta semana el segundo avance de su esperado cuarto trabajo en formato largo: MORE D4TA. Se trata de una canción electrónica de tintes pop con un trasfondo muy personal que nos habla de la vulnerabilidad, los desequilibrios y las tensiones que surgen en nuestras relaciones. MORE D4TA será el cuarto álbum de estudio de la formación alemana compuesta por Apparat, (Sascha Ring) y Modeselektor, (Gernot Bronsert y Sebastian Szary).

Biznaga – La escuela nocturna

Esta semana se ha publicado “La escuela nocturna”, la tercera canción adelanto de Bremen No Existe (Montgrí, 2022), el cuarto disco de estudio de Biznaga. Una canción que arranca coqueteando con el spoken word para acabar con un ritmo acelerado al estilo Motown. La canción viene acompañada de un lyric video realizado en Montgrí por Biznaga y con los créditos de Karen Else.