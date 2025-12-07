<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Robyn – Dopamine (Jamie xx remix)

(enlace a la noticia)

091 – No tiene sentido escapar

(enlace a la noticia)

Flea – A plea

(enlace a la noticia)

Navazo – Presa

(enlace a la noticia)

Peaches – Fuck your face

(enlace a la noticia)

Makaú – Abre los ojos

(enlace a la noticia)

Anora Kito – Vacilas

(enlace a la noticia)

Ángel Stanich – Poquita fe

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Exsonvaldes – Tired of everything

La banda francesa de indie rock Exsonvaldes ha publicado esta semana «Tired Of Everything», el tercer adelanto de su próximo álbum Ninety Seconds to Midnight que verá la luz en febrero de 2026. Además el grupo tiene cerrada una gira por nuestro país cuyas fechas confirmadas hasta el momento puedes consultar en este enlace.

Sotomayor – Porvenir

El dúo mexicano Sotomayor, formado por los hermanos Raúl (producción) y Paulina (voz), han avanzado una canción de su esperado nuevo álbum. «Porvenir», un tema pausado que se abre con una contundente línea de sintetizador y sigue con un groove envolvente, marca el regreso del dúo tras varios años de proyectos individuales.

Canastéreo – Esmeraldas

El grupo sevillano Canastéreo ha publicado estos días un sencillo titulado «Esmeraldas». Se trata de una canción con un enfoque minimalista y más basado en texturas que se convierte así en el segundo anticipo de su próximo álbum. En su letra el grupo cuestiona la importancia y la percepción relativa del éxito.

Bernal – Rutina (con Fin del Mundo)

El cuarteto valenciano Bernal, al que entrevistamos antes del verano con motivo de su paso por Sesión Vermú, tiene un nuevo sencillo. La canción, que cuenta con la colaboración del grupo argentino Fin del Mundo, se titula «Rutina» y es el cuarto adelanto de su próximo disco. Un álbum que está previsto para 2026 y que presentarán en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Murcia y otras que se irán anunciando próximamente.

Maria Arnal – Pellizco

Maria Arnal ha presentado esta semana su nuevo sencillo, «Pellizco». Una canción que explora el cortejo contemporáneo desde el cuerpo y el deseo. Es el segundo adelanto de su nuevo disco en solitario, compuesto, interpretado y producido por la artista en colaboración con Pau Riutort.

Iseo & Dodosound – Extranjero

Iseo & Dodosound han publicado esta semana la canción «Extranjero», segundo avance de su nuevo álbum. Una canción llena de fuerza y nostalgia que parte de un audio de WhatsApp que cruza el charco echando de menos y felicitando unas navidades ya pasadas. Un canto que abraza a todas aquellas personas que, viviendo en un lugar que no es el suyo de origen, conviven con ese sentimiento de no pertenecer del todo a ningún lado.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.