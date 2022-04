Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lori Meyers – Vuelvo a Granada

(enlace a la noticia)

Father John Misty – The next 20th Century

(enlace a la noticia)

Wet Leg – Ur mum

(enlace a la noticia)

Muchachito Bombo Infierno – El bailarín nocturno

(enlace a la noticia)

Poliça – Alive

(enlace a la noticia)

The Smile – Pana-vision

(enlace a la noticia)

Anna Calvi – Ain’t no grave

(enlace a la noticia)

Wallice – 90s American Superstar

(enlace a la noticia)

Rolling Blackouts Coastal Fever – My Echo

(enlace a la noticia)

La Bien Querida – Resistiré

(enlace a la noticia)

Van Morrison – Pretending

(enlace a la noticia)

Melody’s Echo Chamber – Alma

(enlace a la noticia)

Sun’s Signature – Golden Air

(enlace a la noticia)

Interpol – Toni

(enlace a la noticia)

Pink Floyd – Hey hey rise up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox

(enlace a la noticia)

Porridge Radio – The rip

(enlace a la noticia)

La Casa Azul – No hay futuro

(enlace a la noticia)

Los Chill – The Disco Kid

(enlace a la noticia)

Camellos – Divorcio

(enlace a la noticia)

Biznaga – Madrid nos pertenece

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

The Prussians – We are one

El cuarteto mallorquín The Prussians ha publicado esta semana un nuevo sencillo, “We Are One”. Una canción que fusiona el R&B alternativo y electro soul, con referencias como Glass Animals, The XX, Crooked Colours y Tora. “We are one” formará parte del nuevo EP que saldrá a finales de mayo y que se podrá escuchar por primera vez en la gira que The Prussians realizarán en 5 ciudades en Alemania a finales de abril y en Madrid el 7 de mayo.

Kakkmaddafakka – Sixth gear

La banda noruega Kakkmaddafakka está de regreso, tres años después de su último álbum, con un nuevo disco que se titulará Revelation. Será su séptimo disco de estudio y saldrá a la venta previsiblemente entre finales de verano y principios de otoño. Esta semana han anticipado el sencillo “Sixth Gear”, una canción luminosa y primaveral que habla del amor.

Vera Fauna – Al dolor

La banda sevillana Vera Fauna se ha convertido en una referencia en el indie estatal desde que lanzaran en 2020 su primer álbum, Dudas y Flores. Esta semana han publicado “Al dolor”, primer sencillo que lanzan en 2022. Una canción melancólica en la letra pero que sigue ofreciendo esa luminosidad marca de la casa, en cuanto a sonido y melodías, a la que nos tienen acostumbrados.

Mist3rfly – Robotizados / Humanoides

El productor sevillano Mist3rfly ha lanzado esta semana un nuevo sencillo, bajo el título Robot y Humano, formado por dos temas: “Robotizados” y “Humanoides”. En ellos se sumerge en ambientes oscuros y minimalistas pero también bailables, con referencias a la escena dance underground berlinesa. Ambos temas tienen en común el tema del triunfo de las máquinas inteligentes sobre la especie humana.

Xebi SF – La guerra pop

Esta semana ha visto la luz “La Guerra Pop” , el nuevo single de Xebi SF. Una canción con la que empieza a adelantarnos el que será su nuevo álbum, producido en Granada por el mítico músico y productor inglés Youth (Martin Glover), quien ha trabajado con artistas que van desde Paul McCartney a Carolina Durante. “La guerra pop” cuenta una historia de alejamiento, separación y añoranza. El vídeo ha sido dirigido por el joven músico y creativo barcelonés Bernarda. El 8 de abril Xebi SF estará en el Festival Strenes junto a León Benavente.