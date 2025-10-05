<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

ATK Epop – Envidia artificial (con Mara Vélez y Davi Sanz)

(enlace a la noticia)

For Miles – The artbook

(enlace a la noticia)

Iván Ferreiro – Hoy por ayer

(enlace a la noticia)

Nueva Tragedia – Nuevas formas, viejas ideas

(enlace a la noticia)

Salvana – Alas rotas

(enlace a la noticia)

Magdalena Bay – Second sleep

(enlace a la noticia)

Dry Cleaning – Hit my head all day

(enlace a la noticia)

Dharmacide – Dove

(enlace a la noticia)

The Charlatans – Deeper and deeper

(enlace a la noticia)

Tom Smith – Leave

(enlace a la noticia)

Dorian – Por ti

(enlace a la noticia)

Sr. Bizarro – Corazones lejanos

(enlace a la noticia)

Melody’s Echo Chamber – In the stars

(enlace a la noticia)

Depresión Sonora – Cómo será vivir en el campo

(enlace a la noticia)

Syd dePalma – Plataformas y sexo

(enlace a la noticia)

Micah P. Hinson – Walls

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Clara Plath – Tetita

La banda murciana Clara Plath acaba de publicar «Tetita», el tercer adelanto de su esperado nuevo trabajo Voladera. Se trata de una canción luminosa y emotiva que celebra lo íntimo y sagrado de los vínculos personales, poniendo en el centro el amor materno-filial y, desde ahí, expandiéndose hacia la idea universal del amor incondicional.

Bisagra – Ojos tristes

El dúo granadino Bisagra lanzó esta semana una canción titulada «Ojos tristes», segundo avance de su inminente tercer LP previsto para este otoño. Tras el grito melancólico y rebelde de «Patina o muere», que también fue una de nuestras canciones de la semana, Bisagra vuelve con este paisaje de guitarras que flotan y sintetizadores envolventes, culminando su transición hacia un dream pop de texturas densas.

Marisa Valle Roso – La tormenta

La cantautora asturiana Marisa Valle Roso publicó hace un par de semanas su nuevo álbum de estudio, Cenicientes (Esmerarte, 2025). Un disco que se abre con la canción «La tormenta», cuyo videoclip se ha estrenado estos días. Grabado en su Asturias natal, el vídeo se basa en la lírica del conjuro para alejar los días tormentosos como metáfora al dolor de una relación que no hace bien a ninguna de las partes. El próximo día 18 de octubre Marisa estará presentando su disco en Langreo (Teatro de la Felguera), y el 13 de enero lo hará en el Inverfest de Madrid (Sala El Sol). Las entradas pueden conseguirse en este enlace.

Rubén Nasville – Finisterre

El músico y compositor aragonés Rubén Nasville ha publicado un nuevo sencillo, «Finisterre». La canción, cargada de épica e introspección, es un avance del que será su primer álbum en solitario, Oxígeno. «Finisterre», una oda a la inspiración que brota del contacto con la naturaleza, es una experiencia poética y sonora que arrastra al oyente hasta el confín de la tierra, el punto donde el camino termina y se abre la inmensidad del océano.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.