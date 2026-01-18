<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Mumford & Sons – The Banjo Song

Lisasinson – Me acostumbré

Sleaford Mods ft. Aldous Harding – Elitest G.O.A.T.

Deadletter – It comes creeping

Brigitte Calls Me Baby – Slumber party

Suede – Sweet kid

sunn O))) – Glory black

Peaches – No lube so rude

Flea feat. Thom Yorke – Traffic lights

Psiconautas – Las mujeres de la lluvia

Ginebras – Mundo hostil

Kim Gordon – Not today

Peepshow – Estrella negra

John Martínez – Betty Blue

Carlangas – Podría ser peor ft. Leiva

Kiev Cuando Nieva – Opinión

Mujeres – Después destello

Vera Fauna & Rufus T. Firefly – Los grillos

Gorillaz – The Hardest Thing/Orange County ft Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Banani – Gato

Banani, músico barcelonés que en su día formó parte de Dulce Pájara de Juventud y Fuckin’ Bollocks, está a punto de publicar su segundo álbum en solitario. Se titulará El Arte del Terciopelo y está previsto para el próximo 4 de febrero en coedición con Magic In The Air. De momento Banani nos ha avanzado dos canciones del mismo. La última, «Gato», es un medio tiempo de guitarras vidriosas que bebe del indie-rock de los 90-2000.

Sotomayor – Si te vas

El dúo mexicano Sotomayor, con quienes estuvimos hablando hace poco, han publicado esta semana un nuevo sencillo: «Si te vas». Una canción de afrobeat electrónico con esencia latina, sintetizadores en directo y un solo de flauta del artista puertorriqueño Kalani Trinidad, que se convierte así en el tercer adelanto del nuevo álbum de los hermanos Paulina y Raúl. Un disco que saldrá en marzo a través del sello Wonderwheel Recordings.

ATK Epop – En mi jaula (ft. Valeria C) / Astronauta en mi corazón (ft. Amaia Pop & Álvaro Sanz)

El productor ATK Epop ha publicado esta semana dos nuevos sencillos. El primero, «En mi jaula», es un synth pop oscuro sobre el encierro emocional que aborda la sensación de estar atrapado sin renunciar a la lucidez, y cuenta con la colaboración de Valeria C. El segundo se titula «Astronauta en mi corazón», es una delicada y emotiva pieza synth-pop que convierte el amor a largo plazo en una metáfora galáctica, y en este caso la parte vocal está a cargo de Amaia Pop y Álvaro Sanz.

José González – Against the dying of the light

José González ha anunciado esta semana el lanzamiento de su esperado quinto álbum de estudio en solitario. Su primer disco en más de cuatro años, Against The Dying Of The Light, se publicará a través del sello City Slang el 27 de marzo de 2026. Junto al anuncio del lanzamiento del disco, ha compartido el vídeo del tema que da título al álbum, «Against The Dying Of The Light», dirigido por Fredrik Egerstrand.

Victorias – El uno por el otro

Victorias han publicado esta semana una nueva canción, «El uno por el otro». Una canción producida por Guille Mostaza que se trata del primer avance de lo que será su nuevo trabajo, un EP que verá la luz en primavera. Victorias estará presentando sus canciones en los próximos meses en una próxima gira, el Tour Emocional II, que el 23 de enero pasará por la Sala El Sol de Madrid con todas las entradas agotadas.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.