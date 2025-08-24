Como cada domingo, incluso en agosto, repasamos en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

David Byrne – The avant garde

Adiós Cometa – Candelaria

Fruit Bats – Let you people down

Everything is Recorded – Wear & Tear (feat. Sampha, Florence Welch, Danielle Ponder & Jah Wobble)

Tom Smith – Life is for living

Oasis – Little by little (Live from London, 2 August ’25)

Nation of Language – In your head

Bar Italia – Fundraiser

Florence + The Machine – Everybody scream

The New Raemon – Una vez vi al viento

Johnny Marr – Generate! Generate! (live)

The Charlatans – We are love

Ashes and Diamonds – On a rocka

Purity Ring – imanocean

Toro y Moi – CD-R (unerthed)

Paz Lenchantin – Hang tough

Anna Von Hausswolff – The whole woman (ft. Iggy Pop)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Marisa Valle Roso – La manzana

La cantautora asturiana Marisa Valle Roso ha publicado esta semana «La manzana» (Esmerarte, 2025), el tema más electrónico de su carrera haciendo uso incluso del autotune. Una reflexión sobre la dualidad humana que invita a mostrar nuestro lado más humano sin miedo a sentirnos vulnerables. La producción ha estado de nuevo a cargo de Juan de Dios, y el vídeo que acompaña a la canción es obra de Juan A. Ros.

Judeline – Piki (feat. Sega Bodega)

La estrella del pop alternativo español Judeline colabora con el innovador productor Sega Bodega en su nuevo sencillo, «Piki». Una canción que combina el universo electrónico y texturizado de Sega con las voces oníricas y en español de Judeline, a la vez que hunde sus raíces en el pop latino. Un cruce cultural que busca consolidar a la cantante española en la escena global.

Foreign Air – The heist

El dúo norteamericano Foreign Air acaba de presentar su tercer álbum de estudio, Such That I May Glow. Un disco oscuro y reflexivo pero a la vez muy bailable y repleto de atractivas melodías. El primer sencillo del álbum ha visto la luz esta semana y se titula «Heist». Un himno festivo y enérgico que canaliza el espíritu salvaje del indie sleaze de mediados de la década de 2000.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.