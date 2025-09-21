Como cada domingo en Muzikalia, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Ashes and Diamonds – Setting yourself up for love

The Same Way – Heavy fog

Syd de Palma, Niño de Elche – Vuela, y sus pupilas se dilatan

Ahora Veo – Dans mes veines

Gorila Flo – Kill Manolo

Jeff Tweedy – Lou Reed was my babysitter

Pshycotic Beats – Silence

Stereolab – Fed up with your job / Constant and uniform movement unkown

Srta. Trueno Negro – La cura

Sleaford Mods – Megaton

DÈLA ROUS – Voyager 1

Nacho Vegas – Alivio

Lorena Álvarez – Los pensamientos

Joaquín Pascual – Con toda la fuerza

Portishead – Roads 2025 – Together for Palestine

Nine Inch Nails – As alive as you need me to be

J’Aime – [Strictly not] Thinking of you

Gazella – Velcro

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Kitai – Telaraña

Kitai regresan esta semana, tras la incorporación de la vocalista Kenya Saiz, con el sencillo «Telaraña». Esta nueva canción es el tercer adelanto de su próximo disco que verá la luz este otoño. El inicio de una nueva etapa algo más oscura y electrónica sin perder su esencia rock pero acercándose a la propuesta de referentes como Nothing But Thieves o Royal Blood. En octubre Kitai estarán en México como artistas invitados en varios conciertos de Molotov.

Bernal – Una amistad perdida

El cuarteto valenciano Bernal ha publicado esta semana «Una amistad perdida», primer adelanto de su nuevo disco que se publicará en el 2026 con el sello Discos 17 Dolores. La canción habla de esas personas con las que hicimos planes pero luego no han podido estar cuando se han hecho realidad. Una buena muestra de su sonido Post-Midwest Pop al estilo de bandas estadounidenses como American Football o Death Cab for Cutie.

Emilia, Pardo y Bazán – Probé el caballo

Emilia, Pardo y Bazán han lanzado estos días «Probé el caballo», primer single de su tercer LP. Un disco que verá la luz a principios de 2026. Con un ritmo que recuerda levemente a una rumba, la banda manchega habla de esos días de verano en Madrid en los que no pasa nada con una letra muy potente visualmente y tirando de cierta ironía.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.